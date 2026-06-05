Perú.- Presidente Balcázar anuncia bono permanente de S/ 300 para licenciados de FF.AA. - Andina/Captura Tv

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció hoy un bono permanente para los jóvenes que desarrollan el servicio militar en cada una de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) del país, es decir, Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra.

Este anuncio lo hizo durante su discurso en la ceremonia por el

146 aniversario de la batalla de Arica, renovación de juramento de fidelidad de la Bandera y el homenaje a Francisco Bolognesi.

"Desde mi gobierno quiero anunciar que vamos a empezar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba; es decir, reconocer en el presupuesto de la República un bono de 300 soles permanentes para nuestros soldados que prestan servicios en el Ejército, la Marina y la Aviación", manifestó.

El mandatario indicó que estos jóvenes que se enrolan al servicio militar voluntario, tras terminar el plazo de dos años, en muchos casos vuelven a la pobreza, sin que el Estado les haga un seguimiento y puedan tener un futuro mejor.

"Si ese pago se hace permanente, si ese reconocimiento se hace permanente como pensamos hacer desde hoy, servirá para que estos muchachos que dejan el Ejército (Marina y Aviación) les sirva como una compensación de servicios", precisó.

"Así debemos empezar, haciendo un homenaje a nuestro Francisco Bolognesi y sus soldados que perdieron la vida en una desigual batalla", agregó.

Adelantó que gestionarán un crédito suplementario en el presupuesto de la República, para que el Ejército pueda hacer adquisición de diversos bienes y continuar desarrollando sus actividades.

(FIN) JCC/CVCGRM