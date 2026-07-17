Perú.- Presidente Balcázar: Apostamos por construir una nación Estado - Andina/Prensa Presidencia

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la República, José María Balcázar, dijo hoy que su gestión apuesta siempre por la construcción de una nación Estado que comprenda a todos los peruanos.

Al inaugurar la exposición Ruraq Maki, Hecho a Mano 2026, en el distrito de San Borja, el mandatario señaló que una verdadera nación Estado tiene que incluir a todas las clases sociales; así como a la población quechua, aimara y amazónica del país.“Apostaremos siempre por construir una nueva nación Estado, recusando ideologías que mantuvieron alejado al Perú real o profundo”, manifestó.Señaló, asimismo, la importancia de promover la cultura y dejar atrás el olvido histórico y la visión sesgada que esta ha sufrido durante mucho tiempo.Lee también: Junta Preparatoria del Congreso Bicameral 2026-2031 se reúne hoyDurante la ceremonia, el presidente Balcázar otorgó el reconocimiento como personalidad meritoria de la cultura al maestro Gerásimo Sosa Alache, por su aporte en la artesanía cerámica de Chulucanas.La exposición Ruraq Maki 2026 cuenta con la participación de 200 colectivos de artesanos y artistas tradicionales de todo el país de 21 pueblos indígenas u originarios y del pueblo afroperuano.Tiene como objetivo contribuir a la salvaguardia de la artesanía y el arte tradicional peruano, reconocidos como parte del patrimonio cultural inmaterial, y promover la conformación de cadenas de comercio justo en beneficio de las comunidades portadoras. También favorece la transmisión intergeneracional y el intercambio de conocimientos y saberes tradicionales con la ciudadanía.La exposición se llevará a cabo del 17 al 29 de julio en la sede central del Ministerio de Cultura, en San Borja.

(FIN) NDP/RMCHGRM

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