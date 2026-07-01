Presidente Balcázar: Apoyar al agro al 100 % es una prioridad clara de mi Gobierno

Andina/Prensa Presidencia

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, reafirmó hoy que el apoyo al agro constituye una prioridad clara de su gestión, durante su participación en el Primer Foro Internacional de Polinización Global - Agrofest 2026, donde promulgó la ley que fortalece la apicultura y la polinización como actividades productivas estratégicas del agro peruano.

“Dentro de esa política de apoyo a la agricultura, el Gobierno tiene claro que hay que respaldarla al 100 %. En el caso de ustedes, de la agricultura, de la exportación, de la polinización y de la miel de abeja, esta es una de las actividades más importantes que hay que apoyar al 100 %”, afirmó.

Destacó que la agricultura requiere decisiones concretas, normas adecuadas y una mayor articulación entre el Estado y el sector privado, a fin de facilitar el trabajo de los productores y fortalecer la productividad del campo.

“Mi Gobierno promueve alianzas con el sector privado para dar las normas correspondientes que sean necesarias, a fin de mejorar y facilitar el trabajo del campesino”, sostuvo.

Durante su intervención, el presidente Balcázar también resaltó la importancia de impulsar una política hídrica que permita aprovechar mejor el agua y reducir los daños que generan las lluvias y el desborde de los ríos en distintas zonas del país.

Asimismo, valoró el crecimiento de la apicultura en las regiones y su aporte a la producción agrícola, la polinización, la seguridad alimentaria y el desarrollo de nuevas oportunidades para los productores.

“En el caso de los apicultores, es una actividad magnífica que en los últimos años veo que se está incrementando a lo largo y ancho del país”, indicó.

La ley promulgada reconoce a la apicultura y a la apicultura orientada a la polinización como actividades productivas estratégicas del agro peruano. Además, busca fortalecer la competitividad del sector, garantizar la sanidad apícola, promover el financiamiento e impulsar la innovación tecnológica.

La norma tambiénpromueve el repoblamiento nacional de colmenas, la producción de núcleos y reinas, la implementación del Sistema Nacional de Apicultura y de Polinización, así como la creación del Registro Nacional de Polinizadores.

“Estoy contento y satisfecho de haber firmado la autógrafa de esta ley, vinculada a la producción y productividad en materia de polinización y miel de abeja. Los apicultores cuentan con mi respaldo total”, puntualizó.

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