Presidente Balcázar arriba a la región Puno en visita trabajo

Andina/Difusión

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, arribó a la región Puno donde cumplirá una visita de trabajo en la que figura su participaciòn en la colocación de la primera piedra de un proyecto de agua potable y alcantarillado en Juliaca.

Dicha visita de trabajo fue informada por la Presidencia de la República, mediante su cuenta en la plataforma X.

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"El presidente de la república, José María Balcázar, llegó a la región Puno para participar en la colocación de la primera piedra de la captación de la Etapa III del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado (PIAA), una obra que beneficiará a miles de familias de Juliaca", informó el despacho presidencial.

Previamente, el jefe de Estado visitó la región Cusco, donde participó en la exposición de la ruta para el proceso de actualización curricular, que permitirá fortalecer el sistema de educación, mejorar los aprendizajes de los estudiantes y consolidar su formación hacia el futuro.

(FIN) HTC/