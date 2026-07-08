Archivo - Perú.- Viaje al Vaticano busca formalizar invitación al papa León XIV al Perú - Andina/Prensa Presidencia - Archivo

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, aseguró que existen fondos para entregar a los organismos electorales con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizarán en octubre próximo, se apruebe o no el crédito suplementario solicitado al Congreso.

De otro lado, el primer mandatario anunció que la próxima semana se reuniría con la presidenta electa Keiko Fujimori e, incluso, señaló que dialogarán las veces que sean necesarias para garantizar una transferencia gubernamental ordenada.

"Se le ha dicho a los organismos electorales de que, en caso de que no aprobaran el crédito suplementario que hemos solicitado, de hecho, nosotros tenemos contingencias económicas como para poder asignar lo que se ha solicitado. Yo no sé por qué han venido las quejas si las cosas están bien claras", afirmó en RPP.

(Noticia en desarrollo)