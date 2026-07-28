Presidente Balcázar asiste a Misa Solemne y Te Deum en la Catedral de Lima

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la República, José María Balcázar, participa en la tradicional Misa Solemne y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima a la que también asisten todos los integrantes del Gabinete Ministerial, liderados por el premier Luis Arroyo Sánchez.

Antes de acudir a una de sus últimas actividades como jefe de Estado, Balcázar Zelada recibió los honores del Regimiento de Caballería "Mariscal Domingo Nieto", la unidad militar de honor que escolta al presidente de la República y resguarda el Palacio de Gobierno.

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Posteriormente, el presidente Balcázar caminó hacia la Catedral donde lo recibió el Deán del Cabildo Metropolitano, monseñor Víctor Solís, quien le dio la bienvenida y lo invitó a ingresar a la nave principal del recinto eclesiástico.

El jefe de Estado, quien se encuentra acompañado de su esposa, Blanca Quiroz, recibió el saludo del Arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, antes del inicio de la misa por el 205 aniversario de la Independencia de la Republica del Perú.

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En la ceremonia también están presentes altas autoridades del Perú, como la presidente del Poder Judicial, Janet Tello, el nuevo presidente del Senado, Miguel Torres, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, entre otros.

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