Perú.- Presidente Balcázar colocó primera piedra de importante obra de agua y saneamiento en Puno

Andina/Prensa Presidencia

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, colocó hoy la primera piedra de la captación de la Etapa III del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Juliaca, una obra largamente esperada que permitirá avanzar en el acceso a servicios básicos para miles de familias de la provincia de San Román.

“Cuando tomé el poder, dije: vamos a empezar por Puno. ¿Quién dice que todo está perdido? ¿Quién dice que no se puede hacer? Aquí está el corazón de todos los hermanos presentes, luchadores, para hacer realidad este proyecto”, expresó en su visita a la región Puno.

Lee también: [Cancillería informa que mantiene asistencia a peruanos en Venezuela tras terremotos]Sostuvo que esta obra representa una respuesta concreta a una demanda histórica de la población puneña, que durante años reclamó mayor atención del Estado y la ejecución de proyectos esenciales para su desarrollo.

“Esto se llama gerenciar el Estado para Puno, para Juliaca. Por eso empezamos esta obra. Destrabamos todo, desempolvamos todo, y miren los resultados”, expresó.

La Etapa III del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Juliaca cuenta con una inversión de S/ 513.8 millones y beneficiará a 370,610 habitantes de los distritos de Juliaca y San Miguel, garantizando el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad.

El proyecto contempla la construcción de una captación superficial de agua con capacidad de 1,600 litros por segundo, una Planta de Tratamiento de Agua Potable de 1,450 litros por segundo y líneas de conducción para trasladar el recurso hídrico hacia Juliaca y San Miguel.

Obras de alto impacto

Durante su intervención, el presidente Balcázar destacó la persistencia de la población y de los comités ciudadanos que, durante años, impulsaron las gestiones para hacer realidad esta obra.

“Hay que agradecer no solamente al comité que ahora está con nosotros, sino también a quienes participaron anteriormente y que ahora no están. Hay que felicitar esa constancia y ese sacrificio para gestionar obras como el agua potable y el alcantarillado”, señaló.

El mandatario remarcó que su gestión tiene como prioridad integrar al sur del país mediante obras de alto impacto, especialmente aquellas vinculadas al cierre de brechas en servicios básicos e infraestructura.

“Mis ojos están en el sur. Mientras esté en el Gobierno, hay obras todavía para Puno que vamos a destrabar y continuar. Ustedes son la garantía de la peruanidad”, remarcó.

Con esta obra, el Gobierno del presidente Balcázar reafirma su compromiso de trabajar por el cierre de brechas en agua potable y alcantarillado, destrabar obras prioritarias y atender las demandas históricas de Puno y de las regiones del sur del país.(FIN) NDP/HTC