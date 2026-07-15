Andina/Prensa Presidencia

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

El presidente José María Balcázar entregó la Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana al arqueólogo Walter Alva Alva y a la antropóloga Ruth Shady Solís, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. La distinción fue otorgada en mérito a sus excepcionales contribuciones al conocimiento, preservación y difusión del patrimonio cultural de nuestro país.

Alva Alva, reconocido internacionalmente por liderar el descubrimiento científico del Señor de Sipán, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX, transformó el conocimiento sobre la cultura Mochica y constituyó un hito para la arqueología mundial al revelar la complejidad política, social y artística de esta civilización prehispánica.

Lee también: Keiko Fujimori: “Promoveremos el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno”

Mientras que la investigadora Shady Solíslogró demostrar, con rigurosidad científica mediante fechados por radiocarbono, la antigüedad de la Ciudad Sagrada de Caral-Supe, consolidándola como la civilización más antigua de América. Su trabajo evidenció que Caral fue una sociedad altamente organizada, con arquitectura monumental, conocimientos de astronomía, desarrollo textil, instrumentos musicales y formas tempranas de registro de información.

Al entregar la altísima distinción, José María Balcázaraseguró que dicho acto es uno de los más trascendentes de los que ha realizado en los cinco mesesque lleva al frente de la Presidencia de la República, debido al aporte cultural e histórico que han aportado los científicos reconocidos gracias a su trabajo.

“Me siento sumamente feliz de que se haya condecorado a las personas más sacrificadas, yo diría que seguimos en deuda con ellos. Conozco de sus trabajos, conozco muy de cerca la vida de Walter Alva. A él lo conozco desde que era un estudiante de secundaria, cuando la arqueología recién empezaba”, señaló el presidente durante su discurso.

Lee también: Consejo de Ministros aprobó proyectos de ley sobre seguridad ciudadana

El mandatario señaló, además, que el Estado debe continuar apoyando a las universidades para que sigan formando científicos altamente calificados, así como asegurar los recursos para que se sigan desarrollando investigaciones y nuevos descubrimientos. “Se debe reconocer a quienes trabajan para preservar nuestra arqueología y cultura histórica”, aseveró.

“Yo estoy muy contento, doctor Alva y doctora Shady, por el trabajo extraordinario que han hecho y vienen haciendo”, señaló Balcázar al destacar que sus descubrimientos también impulsaron el turismo en el Perú, al cual consideró “fundamental” para el desarrollo de los países.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });