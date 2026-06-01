Presidente Balcázar coordina preparativos para visita del papa León XIV al Perú

Andina/Prensa Presidencia

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, sostuvo una reunión protocolar con el arzobispo de Lima y primado del Perú, cardenal Carlos Castillo, en el marco de su próximo viaje al Vaticano, donde se reunirá con el papa León XIV.

Según informó la Presidencia de la República, durante el encuentro ambas autoridades dialogaron sobre diversos temas vinculados a la próxima visita oficial que realizará el jefe de Estado a la Santa Sede, prevista para las próximas semanas.

Asimismo, abordaron los preparativos y coordinaciones relacionadas con la visita que el sumo pontífice realizará al Perú en noviembre de este año.

El viaje del presidente Balcázar al Vaticano incluirá una audiencia con el papa León XIV, quien mantiene un vínculo especial con el Perú debido a la labor pastoral que desempeñó durante varios años en el país antes de ser elegido como máxima autoridad de la Iglesia Católica.

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