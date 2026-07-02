Presidente Balcázar: debemos apostar por una verdadera regionalización en el país

Perú.- Presidente José María Balcázar participa en 30° aniversario del Tribunal Constitucional - Andina/Prensa Presidencia

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, indicó en la necesidad de impulsar una verdadera regionalización en el Perú, con el firme objetivo de llevar el desarrollo equitativo con mejores servicios para los peruanos en todo el territorio nacional.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde participa en el X Consejo de Estado Regional, manifestó que se deben potenciar también a los gobiernos regionales para otorgarles los presupuestos adecuados y atender, de manera articulada, las necesidades de la población y las emergencias que se presentan como el Fenómeno El Niño.

"Debemos empezar a reconoce la verdadera regionalización, que los juicios por ejemplo acaben en cada region, en cada Corte Superior (...) entonces hay que apostar por una verdadera regionalizacion administrativa, política y económica y en ese sentido voy a apostar por las conclusiones que ya ustedes me han adelantado, esperamos que se haga un trabajo técnico", dijo al iniciar la sesión del Consejo de Estado Regional.

(Noticia en desarrollo).

(FIN) JCR