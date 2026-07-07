Presidente Balcázar destaca bondades del uranio y litio para el desarrollo del país

Andina/Difusión

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, resaltó, al inaugurar el I Foro Internacional de Uranio y Litio, que está convencido de las bondades de estos minerales para el desarrollo del país.

Sostuvo que, durante su labor parlamentaria, al presidir la Comisión Congresal de Creación de Universidades, visitó la provincia deCarabaya,en Puno, donde se concentra una importante proporción de litio.

"Desde esos tiempos ya yo tenía la idea, y tengo, de cómo el litio puede ser uno de los motores fundamentales, que ya, por supuesto, tiene una presencia en la vida nacional, en la industria, en las grandes fabricaciones de baterías",destacó en su discurso.

El mandatario consideró que elI Foro Internacional de Uranio y Litiova a tener repercusión mundial y dijo tener el convencimiento de que el proyecto para extracción de estos minerales en alianza con el sector privado significará un verdadero desarrollo para el país.

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"Que nos olvidemos, para siempre, de que vamos a desarrollar el Perú a través de una economía extractiva pura. Las economías extractivas puras han fracasado, porque siempre mantendrán las diferencias sociales. Necesitamos empresas que contribuyan a una economía inclusiva",apuntó.

Señaló también que,desde el Ejecutivo, hay un ánimo siempre positivo de apoyar hasta el último día de su mandatoy resaltó la riqueza mineral del país, tras lo cual dio por inaugurado este evento de talla internacional organizado por los ministerios de Energía y Minas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento.