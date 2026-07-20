Presidente Balcázar destaca que mujeres artesanas son el motor de la economía familiar

Andina/Prensa Presidencia

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

Durante la ceremonia de reconocimiento a las mujeres artesanas de tejido en Qallwa, provincia cajamarquina de San Miguel, el presidente de la república, José María Balcázar, destacó hoy el aporte que realizan estas emprendedoras a la economía de sus familias.

“Ustedes, con su esfuerzo cotidiano, hacen que su hogar se mantenga a través del arte y del trabajo. Estos diplomas están hechos para que lo lleven también como recuerdo para sus familias de que ustedes son el motor de la economía familiar”, indicó.

El mandatario remarcó además el valor que tiene este tipo de tejido en la conservación de un arte tradicionalhecho con fibras naturales, pese a que en los últimos tiempos se han extendiendo el uso del nylon.

“Quisieron terminar con las artesanas que hacen sus bayetas, sus ponchos, sus chales, sin embargo, ustedes se siguen manteniendo. Yo también he visto a las grandes tejedoras”, aseveró.

Destacó además la riqueza tradicional y arqueológica que tiene la provincia de San Miguel, ya que cuentan con el algodón tradicional, tramos del camino inca y diversos bienes culturales. Recordó además que también fue el lugar de nacimiento del exalcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingán.

Como parte de la ceremonia de reconocimiento a las artesanas de tejido en Qallwa, el mandatario

entregó un diploma de honor a cada una de las mujeres que practican este tipo de trabajo tradicional.

En la ceremonia, realizada en Palacio de Gobierno, participó la ministra de la Mujer, Edith Pariona Valer, y de la Cultura, Fátima Altabás Kajatt.

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