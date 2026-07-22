Presidente Balcázar: Economías inclusivas garantizan instituciones democráticas sólidas

Andina/Prensa Presidencia

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, sostuvo hoy que las economías inclusivas garantizan la permanencia de instituciones democráticas sólidas para el futuro.

Durante su participación en la sesión informativa del Foro del Acuerdo Nacional, el mandatario dijo que este tipo de economía mejora el funcionamiento de los poderes públicos y la sociedad.

“Es clave que respetemos y construyamos instituciones realmente sólidas”,indicó.

Lee también: Presidenta del PJ pide fortalecer cultura de prevención ante emergencias y sismos

El jefe de Estado subrayó también la importancia de cambiar la cultura extractiva de los recursos por una en la que se priorice la industrialización y, al mismo tiempo, atender los pedidos de la juventud sobre sus derechos y el futuro que se les está dejando.

De igual forma, señaló la necesidad de que la práctica de la corrupción en la gobernanza deje de estar normalizada en la sociedad, una tarea en la cual, resaltó, el Acuerdo Nacional tiene un rol importante a desarrollar, a través del trabajo que realiza.

“Creo en el foro del Acuerdo Nacional, ningún partido podría prescindir de un foro como este que mira en perspectiva el futuro del país”,enfatizó.

La sesión informativa contó también con la participación del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo; del secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández; ministros de Estado, gobernadores regionales y alcaldes, entre otros.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });