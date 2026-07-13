Presidente Balcázar entrega tablets a institución educativa en Arequipa

Andina/Captura Tv

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, lidera esta mañana la ceremonia de entrega de 555 tablets a la Institución Educativa de Señoritas Arequipa, en la mencionada región.

En la actividad participa el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; el viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Gerber Pérez, entre otras autoridades.

El mandatario llegó a la región del sur del país para realizar diferentes actividades. Más temprano, inspeccionó el avance de la construcción del Hospital Maritza Campos Díaz, obra que permitirá ampliar la capacidad de atención y brindar servicios de salud de mayor calidad."Este moderno establecimiento beneficiará a miles de familias de Arequipa y de la provincia de Caylloma, al ofrecer una mayor capacidad resolutiva y reducir la necesidad de traslados a otros hospitales, acercando una atención más oportuna y eficiente para la población", informó la Presidencia de la República.

(FIN) MCA