Presidente Balcázar: Entregaremos el poder con ejemplo de honradez y limpieza

Andina/Prensa Presidencia

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El presidente José María Balcázar dijo hoy que su gestión continuará invirtiendo en obras que necesita el país y entregará el poder, el próximo 28 de julio, con ejemplo de limpieza y honradez.

Desde Cusco, donde supervisó la culminación de la infraestructura y equipamiento del Hospital Antonio Lorena,

el mandatario llamó a recusar todo atisbo de corrupción por significar un atraso para el Perú.

“Entregaremos el poder con ejemplo de honradez y limpieza, mirando las grandes obras trascendentales que necesita el país”, indicó.

Respecto al Hospital Lorena, el jefe de Estado resaltó que se trata de una obra extraordinaria para la salud del pueblo cusqueño, y recordó que para su Gobierno la salud constituye una prioridad.

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Mencionó, además, que su gestión trabaja incluyendo a los hermanos del sur, con obras como no se había hecho antes.

Asimismo, agradeció el trabajo coordinado con las autoridades cusqueñas, la empresa privada y el Gobierno de Francia, para hacer realidad la nueva infraestructura del Hospital Lorena.

En otro momento, el presidente

recordó su reciente encuentro con el papa León XIV, al enfatizar que Cusco fue parte del tema de conversación de cara a la próxima visita del santo padre.

Con una

inversión superior a los mil 59 millones de soles, las obras en el Hospital Lorena permitirán atender la creciente demanda de servicios especializados de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y Puno, beneficiando a más de 500 mil habitantes.

Cuenta con 523 camas, áreas de emergencia, centro quirúrgico, centro obstétrico, unidad de cuidados intensivos e intermedios, oncología, servicios de hemodiálisis, resonador magnético de 3 teslas, tomógrafo de 320 cortes, equipos de diagnóstico por imágenes y tecnología biomédica de alta complejidad y un primer acelerador lineal para tratamiento del cáncer en la región, entre otros equipos.

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