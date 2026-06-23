Presidente Balcázar entregó tabletas en San Martín y reafirmó compromiso con la educación

Andina/Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, lideró la entrega de tabletas electrónicas en la Institución Educativa N.° 00533 Primaria “José Gálvez”, ubicada en el distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San Martín, como parte del compromiso del Gobierno de reducir la brecha digital y fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas en la educación pública.

“Hemos venido a colaborar con ustedes con esta tablet que les va a servir mucho para complementar su educación. Reciban esta tablet y, posteriormente, volveremos acá para entregarles más beneficios”, afirmó ante decenas de escolares y padres de familia.

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Durante la actividad, el Ministerio de Educación (Minedu) entregó 292 tabletas electrónicas destinadas a estudiantes de primaria, con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitar el acceso a plataformas educativas y promover la inclusión digital en beneficio de la comunidad escolar.

Los dispositivos cuentan con 18 aplicaciones preinstaladas orientadas al aprendizaje, entre ellas herramientas de productividad, programación, ciencias, matemáticas, creatividad digital, anatomía 3D, gestión de contenidos educativos sin conexión a internet y un asistente virtual de navegación.

La intervención busca que los estudiantes accedan a recursos digitales que complementen su formación, especialmente en contextos donde existen limitaciones de conectividad. Asimismo, contempla asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para directivos, docentes y estudiantes, a fin de asegurar el uso pedagógico de los equipos.

La Institución Educativa N.° 00533 “José Gálvez” atiende a 282 estudiantes distribuidos en 13 secciones y cuenta con una plana docente conformada por 17 profesores.

Comisión organizadora de universidad

Como parte de su agenda en San Martín, el jefe de Estado también participó en la inauguración de las oficinas de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Tecnológica del Alto Mayo (Untam), institución creada para ampliar el acceso a la educación superior pública y descentralizar oportunidades de formación profesional en la región.

La Untam constituye una respuesta a una demanda histórica de la población del Alto Mayo, cuyos jóvenes, durante años, tuvieron que trasladarse a otras ciudades para continuar estudios universitarios, asumiendo costos económicos, familiares y personales adicionales.

Con ambas actividades, el Gobierno reafirma su compromiso de fortalecer la educación pública, reducir brechas tecnológicas y ampliar el acceso a la educación superior en las regiones, con acciones concretas orientadas a brindar más oportunidades a niñas, niños y jóvenes del país.

(FIN) NDP/HTC/FHG