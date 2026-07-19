Presidente Balcázar: Estamos actuando con rapidez frente a los sismos en Junín

Perú.- Presidente Balcázar: Estamos actuando rápido frente a los sismos en Junín - Andina/Captura Tv

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, afirmó que el Gobierno viene actuando de manera inmediata frente a los sismos registrados en Junín, mediante el envío de ayuda humanitaria y la coordinación con las autoridades regionales para atender a las familias damnificadas.

“Que tengan la seguridad de que estamos actuando con rapidez. La ayuda ya se encuentra en manos de las autoridades de Junín y también del Gobierno. Vamos a elaborar un listado para socorrer a los damnificados y brindarles la atención inmediata que necesitan”, expresó en entrevista a Radio Nacional.

El jefe de Estado informó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, se trasladaron a la región para coordinar la distribución de frazadas, carpas y alimentos destinados a la población afectada.El sismo ha dejado al menos cinco fallecidos, así como numerosos heridos. El jefe de Estado indicó que, de acuerdo con el reporte preliminar recibido por el Ejecutivo, la zona más afectada por el movimiento telúrico se encuentra en la parte baja de Chongos, en la provincia de Chupaca.

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“Por eso nuestra reacción y el envío de ayuda han sido inmediatos. Estamos en coordinación con el Gobierno Regional de Junín para que la asistencia humanitaria llegue de manera ordenada a nuestros hermanos que han sufrido este desastre”, señaló.

Seguidamente, el jefe de Estado anunció que viajará a la zona afectada después de recibir el informe directo de las autoridades desplegadas en Junín. Dicho reporte permitirá determinar las necesidades de la población y adoptar medidas adicionales para acelerar la atención.

“Lo importante es conocer qué tipo de ayuda necesitan nuestros hermanos damnificados. Quiero recibir el informe de manera directa para poder tomar más acciones”, manifestó.

Asimismo, el presidente Balcázar también adelantó que en los próximos días el Gobierno publicará un decreto de urgencia con el propósito de focalizar los recursos y brindar una respuesta más efectiva ante los daños que ocasionaría el Fenómeno El Niño de magnitud fuerte.

Medidas

En declaraciones para Radio Nacional, el mandatario anunció que para atender este suceso, se encuentran elaborando un decreto de urgencia para la provincia de Chupaca, en Junín, que se publicaría en las próximas horas o al día de mañana.

"De tal manera que si es necesario, sacaremos un decreto de urgencia. (...) Lo estaremos publicando seguramente en la noche o mañana a primera hora, el decreto de urgencia, en virtud del cual podemos darle una ayuda más efectiva", lo cual permitirá "localizar para poder socorrer con la ayuda que se requiere, para infraestructuras de algunas edificaciones que se hayan podido dañar".