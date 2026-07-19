Presidente Balcázar: Estamos actuando rápido frente a los sismos en Junín

Andina/Captura Tv

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, afirmó que el Gobierno viene actuando de manera inmediata frente a los sismos registrados en Junín, mediante el envío de ayuda humanitaria y la coordinación con las autoridades regionales para atender a las familias damnificadas.

“Que tengan la seguridad de que estamos actuando con rapidez. La ayuda ya se encuentra en manos de las autoridades de Junín y también del Gobierno. Vamos a elaborar un listado para socorrer a los damnificados y brindarles la atención inmediata que necesitan”, expresó en entrevista a Radio Nacional.

El jefe de Estado informó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, se trasladaron a la región para coordinar la distribución de frazadas, carpas y alimentos destinados a la población afectada.

Indicó que, de acuerdo con el reporte preliminar recibido por el Ejecutivo, el movimiento sísmico dejó cuatro personas fallecidas, una desaparecida, varios heridos y viviendas colapsadas. La zona más afectada se encuentra en la parte baja de Chongos, en la provincia de Chupaca.

“Por eso nuestra reacción y el envío de ayuda han sido inmediatos. Estamos en coordinación con el Gobierno Regional de Junín para que la asistencia humanitaria llegue de manera ordenada a nuestros hermanos que han sufrido este desastre”, señaló.

Seguidamente, el jefe de Estado anunció que viajará a la zona afectada después de recibir el informe directo de las autoridades desplegadas en Junín. Dicho reporte permitirá determinar las necesidades de la población y adoptar medidas adicionales para acelerar la atención.

“Lo importante es conocer qué tipo de ayuda necesitan nuestros hermanos damnificados. Quiero recibir el informe de manera directa para poder tomar más acciones”, manifestó.

Asimismo, el presidente Balcázar también adelantó que en los próximos días el Gobierno publicará un decreto de urgencia con el propósito de focalizar los recursos y brindar una respuesta más efectiva ante los daños que ocasionaría el Fenómeno de El Niño de magnitud fuerte.