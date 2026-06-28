Presidente Balcázar: estamos avanzando en el cierre de brechas en educación y salud

Andina/Prensa Presidencia

Lima 28 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, reafirmó hoy el compromiso de su Gobierno con la educación, la salud y la atención de las principales necesidades de la población, durante la entrega de 266 tabletas electrónicas a la Institución Educativa “Abel Carbajal Pérez”, en la provincia de Chota, región Cajamarca.

“A nivel nacional, estamos tratando de cerrar las brechas en educación y salud. Hay prioridades que no se pueden dejar de lado”, afirmó el mandatario ante estudiantes, docentes y autoridades locales.

Señaló que la entrega de estos equipos forma parte de laapuesta del Ejecutivo por ampliar el acceso de los escolares a herramientas tecnológicasque fortalezcan su aprendizaje y les permitan acceder a más información.

“Creemos 100 % en la educación. La tablet es un instrumento importantísimo, un extraordinario adelanto de la ciencia y la tecnología. Con internet vamos a dar toda la información del mundo”, sostuvo.

En esa línea, el presidente Balcázar destacó que el uso de la tecnología en las aulas abre nuevas oportunidades para los estudiantes y plantea también nuevos retos para los docentes, directores y toda la comunidad educativa.

“Que los alumnos tengan la oportunidad de ser libres con el manejo de la información, más libres que antes. Por eso el empeño en apoyar la educación 100 %. Cuando una persona es educada, tiene mayor capacidad de tener éxito en la vida, mayores oportunidades de trabajo y, sobre todo, de ser mejor ciudadano”, remarcó.

Lastabletas entregadas cuentan con 18 aplicaciones educativasorientadas al aprendizaje, entre ellas herramientas de productividad, programación, ciencias, matemáticas, creatividad digital, gestión de contenidos y asistencia virtual. Esta dotación busca contribuir al cierre de la brecha tecnológica y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Durante la actividad, el mandatario también encabezó laentrega de bienes de ayuda humanitaria del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para la provincia de Chota, consistentes en costales de arroz destinados a su distribución inmediata a través de las autoridades locales.

“Acabo de hablar con mi ministro de Defensa. La próxima semana debe estar llegando otra dotación de arroz”, anunció el presidente Balcázar, al reiterar que el Ejecutivo continuará atendiendo las necesidades de la población vulnerable.

El jefe de Estado recordó además que Cajamarca es una región prioritaria para su gestión y destacó que su Gobierno viene impulsando obras largamente esperadas, así como proyectos orientados a mejorar la conectividad, la infraestructura y los servicios públicos.

“En el caso de Cajamarca, les informo que he puesto el mayor énfasis de inversión. He empezado por los distritos más pobres, donde sus obras estaban paralizadas. Les hemos dado el dinero para que las culminen”, indicó.

Horas antes, el presidente Balcázar también inspeccionó las obras de mantenimiento del tramo 3 Santa Isolina - Peña de los Loros de la vía PE-3N Chota - Cochabamba, una ruta estratégica para la conectividad de la provincia.

Los trabajos, ejecutados a través de Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, comprenden acciones de mantenimiento rutinario en sectores no recepcionados por la concesión, con el objetivo de preservar la transitabilidad y mejorar la seguridad vial.

“En el caso de Chota, estamos viendo el sector de Peña de los Loros. Ya estamos atendiendo esa parte que estaba completamente deteriorada y vamos a seguir invirtiendo en esa carretera para que tenga mayor accesibilidad”, culminó el mandatario.

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