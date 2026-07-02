Presidente Balcázar: estamos en línea de entregar "una administración con cuentas en azul"

Andina/Prensa Presidencia

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, afirmó que entregará "una administración con cuentas en azul", ante la proximidad del cambio de gobierno previsto para el 28 del presente mes.

Durante su discurso de cierre en la X Consejo de Estado Regional, que se desarrolló hoy en nuestra capital, el jefe de Estado también señaló que presentarán al Congreso de la República más solicitudes de crédito suplementario.

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"Estamos en la línea de entregar una administración con cuentas en azul, no en rojo. Además, tenemos la oportunidad de presentar, inclusive, más solicitudes de crédito suplementario, porque hay una ley que acaba de autorizarnos para poder seguir trabajando con la Comisión Permanente que va a ver en última instancia el crédito suplementario", expresó.

En ese sentido, señaló que esperan poder presentar algunos proyectos prioritarios como los que se han abordado en la sesión del Consejo de Estado Regional, las mismas que previamente deberán ser aprobados en el próximo Consejo de Ministros.

Asimismo, el primer mandatario sostuvo que esperan, hasta el 28 de julio, atender gran parte de las demandas que están presentando las distintas regiones del país. "Me parece con justicia que hay que atenderlos, porque, además, son temas que tienen que ser de continuación por la nueva administración, porque son temas de interés nacional", aseveró.

Precisó que estas demandas que esperan atender sin ningún tipo de demora están vinculados a los ministerios de Agricultura, Energía y Minas, Vivienda, Salud, Transportes, Educación y otros sectores.

Pedido de facultades

Por otro lado, el presidente de la república también anunció que el Ejecutivo está presentando ante la Comisión Permanente del Parlamento, una solicitud de facultades legislativas en materia de justicia.

"Estamos pidiendo facultades legislativas, en este caso a la Comisión Permanente, para ver este reclamo que no es solamente de ustedes, sino a nivel nacional", dijo al señalar que se requiere modificar el marco legal sobre las denuncias contra aquellos ciudadanos que son elegidos como gobernadores regionales.

Señaló que estas denuncias son presentadas ante la Contraloría de la República y la Fiscalía Anticorrupción, y obstruyen la labor de las autoridades electas que llegan con buenas intenciones de gobernar y se ven envueltas una serie de denuncias, que muchas veces no tienen ningún fundamento y son irresponsables.

"A mi parece que hay que seguir el camino de otros países adelantados: fiscal que denuncia y no consigue una sentencia y no presenta pruebas no será ratificado. No puede darse en ningún país una carta tan abierta y tan generalizada que todos los funcionarios públicos sean denunciados por todo el Código Penal", aseveró.

Asimismo, señaló que es necesario terminar con las fricciones entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en cuanto a las competencias de cada institución en la investigación penal.

"Frente al crimen organizado hay que reforzar a la Policía Nacional para que sea la verdadera y única conductora de la política criminal, porque ellos están preparados en criminalística para ser los verdaderos directores de la investigación criminal. Entonces, esa pelea entre la Policía y el Ministerio Público, tiene que terminar", subrayó.

(FIN) HTC/FHG