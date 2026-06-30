Presidente Balcázar: estamos protegiendo la salud de los peruanos

Andina/Presidente José María Balcázar Participa

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

El presidente José María Balcázar afirmó hoy que su gestión trabaja en la protección de la salud de los peruanos, durante su participación en la presentación del anticuerpo monoclonal y la vacunación simbólica contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

El mandatario recordó que, desde el inicio de su Gobierno, se propuso atender con prioridad el sector salud a nivel nacional y los resultados se dan cuando hay voluntad política junto con capacidad de gestión.

Mencionó, en ese sentido, que se destrabaron proyectos de suma importancia que eran presa de la burocracia, como el Hospital Dos de Mayo, en Lima, y el Hospital Antonio Lorena, en la región Cusco.

“Al hombre se le mide por los resultados, y es lo que estamos haciendo”, puntualizó el jefe de Estado, luego de remarcar que entregará una economía saneada cuando culmine su tiempo de gobierno.

Respecto a las vacunas contra el VRS, el presidente Balcázar sostuvo que su aplicación ayudará a la prevención de enfermedades de los futuros hombres y mujeres del Perú, y permitirá tener un país sano.

“Esa prevención es una gran inversión para la nación”, enfatizó el mandatario, quien enfatizó que su gestión, en el corto tiempo que tiene, está logrando cosas que no se hacían en muchos años.

La ceremonia se llevó a cabo en Palacio de Gobierno con participación del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco.

El Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), recibió un lote de 102 mil 400 dosis de la vacuna contra el VRS, destinada a proteger a las gestantes y brindar inmunidad a sus hijos durante sus primeros meses de vida.

Estas dosis complementan la estrategia impulsada por el ministerio para enfrentar el VRS, que incluye también 79 mil 75 dosis del anticuerpo monoclonal Nirsevimab que llegaron el último 24 de junio, consolidando un modelo de protección integral para la primera infancia.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });