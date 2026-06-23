Presidente Balcázar firma compromiso para construcción de centro de salud en San Martín

Andina/Captura Tv

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, participó en la firma del compromiso de entrega de terreno para la construcción del nuevo Centro de Salud Soritor en la provincia de Moyobamba, región San Martín.

Durante su discurso, el mandatario ratificó que las prioridades de su gobierno son la salud y la educación, razón por la cual se han destrabado proyectos que involucran la construcción de centros hospitalarios para beneficio de la población.

"Con mi Consejo de Ministros nos hemos fijado prioridades: salud y educación de la mano. Gracias a esa priorización que hemos hecho, hemos destrabado proyectos que por años no se terminaban de ejecutar",expresó.

Destacó que la construcción, ampliación o mejoramiento de hospitales y de centros de salud en todo el país permitirá también avanzar en los programas de inmunización masiva, sobre todo las que están dirigidas a los niños.

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En ese sentido,destacó la labor del Ministro de Salud, Juan Velasco, para la adquisición y disposición de vacunas en todos los centros de salud.

"Por lo tanto, entonces en esta área de la medicina estamos contentos porque nos vamos a ir el 28 de julio dejando muchos centros hospitalarios y hospitales que se encontraban a medio comenzar",resaltó.

El jefe destacó la gestión del municipio de Soritor para la suscripción del acta para la entrega del terreno donde se edificará el

centro de salud que beneficiará a más de 200 mil habitantes.

La obra demandará un inversión de más de 53 millones de solesy contará con 174 equipo biomédicos, 263 equipos complementarios, 80 equipos electromédicos, 142 equipos instrumentales, 428 equipos informático, mobiliario clínico, una ambulancia y, por supuesto, profesionales de salud.

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