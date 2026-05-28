Presidente Balcázar: Gobierno privilegia la salud del pueblo

Andina/Prensa Presidencia

Lima 28 May. (ANDINA) -

El presidente José María Balcázar afirmó que el Gobierno privilegia la salud del pueblo como eje prioritario de su gestión, durante la presentación de la Hoja de Ruta Intersectorial de Salud 2026-2029, documento orientado a fortalecer el sistema sanitario y mejorar el acceso a los servicios en todo el país.

Durante la actividad realizada en Palacio de Gobierno, el jefe de Estado señaló que el trabajo impulsado por el Ejecutivo en materia sanitaria permitirá obtener “resultados halagadores en el futuro”.

Asimismo, remarcó que la salud constituye un factor importante para garantizar la libertad de las personas y promover el desarrollo nacional. En esa línea, destacó que la nueva hoja de ruta contribuirá a mejorar la atención médica y a llegar a los sectores históricamente más vulnerables del país.

Estándares OCDE

La Hoja de Ruta Intersectorial de Salud 2026–2029 “Hacia un sistema de salud con estándares OCDE” fue elaborada en el marco del proceso de adhesión del Perú a dicha organización, con la participación de distintas entidades prestadoras y financiadoras de salud del Estado.

El documento establece los principales lineamientos, objetivos estratégicos y acciones priorizadas para fortalecer el sistema de salud, mejorar la calidad y acceso a los servicios, reducir brechas territoriales y consolidar una respuesta más eficiente frente a futuros desafíos sanitarios.

En otro momento, el presidente Balcázar indicó que el Gobierno viene trabajando en soluciones frente a la problemática de la sobreproducción de arroz.

La actividad contó con la participación del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco.