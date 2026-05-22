Presidente Balcázar: Gobierno trabaja para cerrar las brechas de la población más humilde

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, afirmó que el Gobierno trabaja para atender las necesidades de la población más humilde, con la finalidad de cerrar las brechas de todo tipo en ese sector del país.

Estas declaraciones fueron realizadas durante la ceremonia de laampliación de redes de distribución en el Centro Poblado Nuevo Paraíso, en la provincia de Chepén, La Libertad.

"Vamos a dar todos los esfuerzos necesarios para atender las principales necesidades que todavía están pendientes, para cerrar las brechas tenemos todavía. Yo creo que este proyecto es el mejor que tenemos de hacer a lo largo y ancho del país, ahora estamos atendiendo estas brechas a los más humildes", manifestó.

Asimismo, precisó quepara lograr el desarrollo es necesario dotar de energía a los pueblos más alejadosdel país.

"Vamos a conectarnos con el señor alcalde (de Chepén) y sus distritos para que podamos rápidamente cerrar más brechas, porque el tiempo en que yo estoy en la presidencia de la república como ustedes saben esta hasta el 28 de julio, pero a nivel nacional estamos haciendo más de lo que podríamos hacer en cinco años", dijo.

Asimismo, el mandatario indicó que en este tiempo al frente del Gobiernoestán cerrando brechas en varias regiones del país, como Puno, Cusco, Cajamarca, Lambayeque y ahora en la Libertad.