Presidente Balcázar: Hay que apostar por el diálogo y la integración de los peruanos

Andina/Prensa Presidencia

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El presidente José María Balcázar señaló la necesidad de apostar por el diálogo y la integración de los peruanos, además de construir un país con una economía inclusiva, sin corrupción y con una educación pública de calidad.

El mandatario remarcó que los países se desarrollan cuando pasan de tener una economía extractiva a una en la que se promueve la industrialización, con una sociedad que lucha contra los corruptos y genera más oportunidades a través de la educación.“Soy un hombre que apuesta por el diálogo. No hay que pelearse más”, enfatizó tras recordar que desde el primer día de su gestión se priorizó la inclusión y atención de regiones históricamente olvidadas en el sur del Perú, como Cusco y Puno.

Según remarcó el jefe de Estado, mantendrá dicha línea de acción en favor de la inclusión hasta el último día de su periodo de gobierno.

El presidente Balcázar brindó estos alcances desde la ciudad de Cusco, adonde llegó para participar en la exposición de laruta para el proceso de actualización curricular, que permitirá fortalece el sistema educación,mejorar los aprendizajes de los estudiantes y consolidar su formación hacia el futuro.

Tras destacar la importancia de dicha iniciativa, el mandatario dijo esperar que la actualización curricular se adapte a la realidad de cada región y se enriquezca y fortalezca con mayor financiamiento.

La actualización comprende la revisión de los modelos de servicio, la formación inicial y en servicio de docentes y directivos, las herramientas curriculares, así como los materiales educativos.

De igual forma, los procesos de diversificación curricular, las acciones comunicacionales y los mecanismos de monitoreo y evaluación de su implementación.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });