Presidente Balcázar: Hay que profundizar la descentralización en el país

Perú.- Presidente Balcázar: debemos apostar por una verdadera regionalización en el país - Andina/Prensa Presidencia

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El presidente José María Balcázar dijo hoy que se debe profundizar la descentralización para que los gobiernos regionales tengan mayor presupuesto y puedan ejecutar más proyectos de inversión.

Al inaugurar el X Consejo de Estado Regional (CER), el mandatario expresó su convencimiento sobre la importancia de potenciar la descentralización, mejorando su legislación y la labor de los gobiernos regionales.

“El camino está trazado. La descentralización hay que profundizarla para que tengan mayores presupuestos los gobiernos regionales y puedan hacer sus proyectos de inversión”, puntualizó el jefe de Estado.

Según remarcó, hay varias formas de seguir encaminando la descentralización; por ejemplo, a través de una legislación que evite la superposición de funciones con los gobiernos locales, una mejor distribución del canon minero a nivel nacional o la posibilidad de un canon agrario.

Respecto al X CER, el presidente Balcázar indicó que constituye una oportunidad para exponer propuestas y adoptar acuerdos en favor del desarrollo sostenido de todas las regiones del Perú.

El CER constituye una instancia operativa que articula al Gobierno nacional y los gobiernos regionales para el desarrollo de políticas y la implementación de acciones conjuntas en los territorios.

A través de la construcción de agendas territoriales de descentralización y desarrollo, promueve el diálogo y la coordinación, tanto en el ámbito técnico como político, e impulsa el destrabe de inversiones prioritarias, el fortalecimiento de la prestación de los servicios públicos y las modificaciones normativas para atender las necesidades y particularidades de cada territorio.

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