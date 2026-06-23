Presidente Balcázar: Hemos destrabado proyectos que por años no se ejecutaban

Andina/Prensa Presidencia

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, afirmó hoy que su Gobierno ha destrabado proyectos que por años no se ejecutaban y lo continuará haciendo hasta el último día de su gestión.

Desde Soritor, en la región San Martín, adonde llegó para inspeccionar el terreno del nuevo centro de salud local, recordó que, al asumir la Presidencia, se trazó como prioridades la salud y la educación, y está cumpliendo.

En ese sentido,

mencionó que hace unos días inauguró el Hospital Antonio Lorena, en Cusco, y semanas atrás hizo lo propio en el Hospital Dos de Mayo, en Lima, y luego será el turno del Hospital Goyeneche, en Arequipa.

Lo que faltaba, subrayó el mandatario, era voluntad política de quienes antes sembraron esperanzas más de 15 a 20 años, pero no cumplían.“Nosotros hemos destrabado los proyectos y ahora es una realidad”,enfatizó.

El jefe de Estado remarcó que estas acciones en materia de infraestructura van de la mano con la vacunación, sobre todo de niños.

Además, mencionó que, en coordinación con el alcalde de Soritor, se verá la atención de otros proyectos bajo crédito suplementario.

“Traer salud y educación para los niños significa el desarrollo, esa es la preocupación que tengo que cumplir hasta el 28 de julio”,precisó tras señalar que Soritor tendrá el mejor centro hospitalario del Alto Mayo.

El mejoramiento y ampliación de los servicios del establecimiento de salud de Soritor beneficiará a 205 mil 175 habitantes, fortaleciendo la atención en la provincia de Moyobamba y las localidades cercanas.

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