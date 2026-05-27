Andina/Prensa Presidencia

Lima 27 May. (ANDINA) -

El Hospital Nacional Dos de Mayo será un modelo a seguir para establecimientos de salud públicos y privados en el Perú, sostuvo hoy el presidente de la república, José María Balcázar.

Durante la presentación de la viabilidad del proyecto de modernización de dicho hospital, el mandatario recordó quedos de los ejesfundamentales de su gestión son laeducaciónyla saludpara los peruanos.

Por ello, subrayó el jefe de Estado,se está invirtiendo en salud y en el objetivo de mejorar el histórico Hospital Dos de Mayo y convertirlo en un establecimiento con tecnología de punta.

“Si no hay salud no hay libertad, sin salud no hay lo demás que el ser humano puede aspirar”, añadió el presidente tras recordar que, como congresista, impulsó la creación de universidades con facultades de medicina para cerrar la brecha de médicos.

Subrayó, en ese sentido, que con una mejor educación universitaria habrá mejores médicos y atención en salud.

Por otro lado,mencionó que tiene previsto invitar formalmente al papa León XIV para que visite al Perú y considere al Hospital Dos de Mayo dentro de los lugares a recorrer en el país.

El mandatario participó en esta actividad junto al jefe del Gabinete Ministerial,Luis Arroyo; el ministro de Salud,Juan Carlos Velasco, y el director general del hospital,

Víctor Gonzales Pérez.

La modernización del Hospital Nacional Dos de Mayo contempla unainversiónhistórica demás de 2 mil 700 millones de soles,en

beneficio de la atención de más de 2.6 millones de peruanos.

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