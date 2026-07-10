Presidente Balcázar le augura una buena administración a gestión de Keiko Fujimori

Perú.- Keiko Fujimori confirma nueva reunión con el presidente Balcázar el jueves 16 de julio - Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El jefe de Estado, José María Balcázar, le auguró una buena gestión a la presidenta electa Keiko Fujimori, ya que Fuerza Popular tiene gente con experiencia; además indicó que el próximo 16 de julio ambos seguirán conversando sobre el proceso de transferencia en Palacio de Gobierno.

En entrevista conRadio Nacional, refirió que la visita que realizó ayer al local partidario de Fuerza Popular tuvo como objeto invitar formalmente a Fujimori Higuchi para dialogar sobre el traspaso de mando a fin que este proceso se desarrolle de manera ordenada y sin mayor preocupación.

"La reunión ha sido muy fluida y protocolar, hemos ido a invitarla para que venga a Palacio de Gobierno para seguir dialogando sobre la transferencia y ha visto con buen agrado mi presencia, hemos recordado la historia parlamentaria", indicó.

En ese sentido, detalló que el encuentro del próximo jueves compartirá un desayuno con la presidenta electa para tratar una agenda con varios puntos prioritarios.

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El mandatario recalcó que existen muchas obras paralizadas y "a medio camino" en diferentes regiones del país, a las cuales es necesario darles continuidad y destrabarlas.

Asimismo, consideró que será importante que la nueva administración trabaje para conseguir la unidad del país y que se gobierne no solo para la capital, sino en favor de todas las provincias del país, en especial las de la zona sur.

Al respecto, dijo que la presidenta electa está consciente en que es necesario buscar la conciliación nacional para dejar atrás la división y la inestabilidad política."Le auguro una buena administración, cuenta con mucha gente de experiencia en su partido, creo que los ministros va ser de sus propias filas para garantizar una coherencia", expresó

De otro lado, el jefe de Estado dijo que evalúa dictar un decreto de urgencia para declarar emergencia nacional ante el Fenómeno El Niño a fin de tener acceso a la ayuda internacional a través de programas de las Naciones Unidas y otros.

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