Presidente Balcázar lidera sesión del Consejo de Ministros

Andina/Prensa Presidencia

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, lidera esta mañana una nueva sesión del Consejo de Ministros donde aprobaron importantes medidas estratégicas orientadas a impulsar el desarrollo regional y la modernización del Estado.

https://x.com/presidenciaperu/status/2074892456215150666" target="_blank" class="ApplyClass">La Presidencia de la Repúblicainformó, a través de su cuenta en la plataforma X, que mediante estas normas, se destaca la inversión privada para

ejecutar proyectos clave de saneamiento y energía eléctrica en zonas de frontera.

Asimismo, se establecieron medidas para el fortalecimiento de la gestión pública, así como

el respaldo necesario para competencias deportivas internacionales a realizarse en nuestro país.

En esta sesión participa también el Gabinete Ministerial, así como el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

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