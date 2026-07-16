Presidente Balcázar lideró lanzamiento de Feria Internacional de Cafés Especiales-Ficafé

Andina/El Presidente De La República, José María

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la República, José María Balcázar, participó en la ceremonia de Lanzamiento de la Feria Internacional de Cafés Especiales–Ficafé Cusco 2026, reafirmando el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la caficultura peruana y la promoción de uno de nuestros principales productos de exportación.

El encuentrose realizará del 2 al 6 de noviembre en la ciudad del Cuscoy reunirá a productores y compradores en una feria que impulsará nuevos mercados para el café peruano, mediante ruedas de negocios, concursos de calidad y espacios de exhibición, que pondrán en valor el trabajo de miles de familias cafetaleras de la región.

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Según informó la Presidencia de la República, mediante su cuenta en la plataforma X, durante la ceremonia, realizada en Palacio de Gobierno,el jefe de Estado destacó al café peruano como un producto banderay resaltó la importancia de impulsar su consumo, promoción y exportación hacia nuevos mercados.

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De acuerdo al Gobierno Regional del Cusco, elFicafé Cusco 2026 dinamizará la economía regional mediante la llegada de compradores internacionales, inversionistas, empresarios,turistas y visitantes nacionales, los que generarán movimiento económico para hoteles, restaurantes, transporte, comercio y diversos servicios vinculados al turismo.

En el lanzamiento oficial de Ficafé Cusco 2026 participaron autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales, dirigentes cafetaleros, productores y organizaciones del sector, lo que consolida una alianza estratégica para seguir posicionando al Perú como referente mundial en cafés especiales.

Virgen del Carmen

Por otro lado y previamente, elpresidente Balcázar participó en el día central de la Virgen del Carmen, junto al titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y al ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

Las autoridades del Ejecutivo rindieron homenaje a la sagrada imagen en el frontis de Palacio de Gobierno, durante su recorrido procesional por las calles del Centro Histórico de la capital.

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