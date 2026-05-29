Presidente Balcázar participó en aniversario del Cuerpo Jurídico Militar Policial

Andina/Prensa Presidencia

Lima 29 May. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, participó esta mañana en la ceremonia por el 76.° aniversario del Cuerpo Jurídico Militar Policial, en la sede del Fuero Militar Policial.

Esta información fue dada a conocer a través de una publicación en la

cuenta oficial de la Presidencia de la República en la plataforma X.

Durante el acto protocolar,el jefe de Estado recibió la condecoración con el grado de Gran Oficial – Distintivo Rojo de la Orden Fuero Militar Policial, en reconocimiento a su alta investidura.

En su discurso,el mandatario destacó la importancia del Fuero Militar Policial en la vida democrática del paísy reconoció la labor que desarrollan sus integrantes en favor de la institucionalidad, el orden constitucional y la administración de justicia especializada.

Por su parte, el titular del Fuero Militar Policial, Darío Vásquez, recordó que el 29 de mayo de 1950 se promulgó la tercera edición del Código de Justicia Militar, incorporando a los integrantes del Cuerpo Jurídico Militar como operadores de la justicia castrense y estableciendo una jurisdicción especializada orientada al mantenimiento del orden, la seguridad y la disciplina en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

El Cuerpo Jurídico Militar Policial constituye el soporte legal y doctrinario de las instituciones armadas y policiales del país.

Sus integrantes poseen la doble condición de oficiales y abogados, lo que les permite comprender tanto la realidad operativa militar policial como el marco constitucional y legal que regula el uso legítimo de la fuerza, garantizando que toda actuación militar o policial se desarrolle dentro del Estado Constitucional de Derecho.

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