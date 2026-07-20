Presidente Balcázar participó en ceremonia por aniversario de Academia de la Magistratura

Andina/Presidente Balcázar Participó En Ceremonia

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, participó en la ceremonia por el XXXII Aniversario de la Academia de la Magistratura (AMAG), institución encargada de la formación y capacitación de jueces y fiscales del país, reafirmando la importancia de fortalecer el sistema de justicia.

"Se destacó la trayectoria de esta institución, que desde hace 32 años contribuye a la formación de magistrados y al fortalecimiento de la administración de justicia en el Perú", informa la Presidencia de la República en sus redes sociales.

En la ceremonia participó también el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, así como la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; el presidente del Consejo Directivo de la AMAG, Víctor Hugo Chanduví, y el fiscal de la nación, Tomás Gálvez.

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