Presidente Balcázar participó en la ceremonia de lanzamiento del "Sello Digital"

Andina/Prensa Presidencia

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, participó en la ceremonia de lanzamiento del "Sello Digital", un reconocimiento que impulsa la transformación digital en las entidades públicas y promueve el cumplimiento de la normativa vigente para fortalecer un Estado moderno e innovador.

Se trata de una iniciativa de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

El "Sello Digital" busca reconocer a las instituciones que desarrollan soluciones digitales y brindan servicios más eficientes, seguros y accesibles, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía y acercando el Estado a las personas.

El jefe de Estado destacó que su lanzamiento es un paso trascendental hacia el futuro del país.

"La transformación digital del Estado adquiere un verdadero sentido cuando sus resultados pueden sentirse en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. Ese es el Estado que queremos construir y que estamos construyendo", expresó el mandatario.

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