Presidente Balcázar participó en misa por el primer año del pontificado del papa León XIV

Andina/Prensa Presidencia

Lima 9 May. (ANDINA) -

El presidente José María Balcázar participó esta noche en la santa misa por el primer año de pontificado del papa León XIV, ceremonia realizada en el frontis de la Catedral de Chiclayo, en la región Lambayeque.

El mandatario estuvo acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y ministros de Estado. En la ceremonia también participaron representantes de la sociedad civil y autoridades de esta región del norte del país.

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La misa estuvo a cargo del monseñor Edinson Farfán Córdova, quien destacó que el papa León XIV impulsa una Iglesia Católica que escucha y fomenta una comunidad unida, la cual confía en el amor de Jesucristo.

Precisamente, el presidente Balcázar cumple hoy una nutrida agenda de trabajo. En horas de la mañana estuvo en la región La Libertad, en una jornada enfocada en fortalecer la seguridad ciudadana y supervisar los servicios del Estado en la región.

También visitó el nuevo laboratorio de criminalística y la Universidad Nacional de Trujillo, donde fue condecorado con la distinción honorífica de primer grado "Libertador Simón Bolívar".

Por la tarde, arribó a la región Lambayeque, donde visitó las instalaciones del Servicio Integral Especializado para la Violencia en las Familias.

(FIN) NDP/HTC