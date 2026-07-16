Presidente Balcázar: proceso de transferencia con nuevo gobierno está en marcha

Andina/Prensa Presidencia

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, señaló que se inicia una nueva era con el gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori, el cual espera que sea amplia base y conciliación, además, garantizó que cada despacho ministerial está cumpliendo con entregar la información correspondiente, en el marco del proceso de la transferencia de gestión.

Tras reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno, Balcázar Zelada refirió que en la visita protocolar se conversó principalmente del proceso de cambio de gobierno.

"Nos ha venido a visitar, como estaba ya acordado, es una visita protocolar,hemos conversado sobre todo de la transferencia que está en marcha y le he manifestado que efectivamente cada ministerio está cumpliendo con entregar la información correspondiente",indicó.

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El jefe de Estado dijo que durante los cinco meses en la presidencia, su gestión ha realizado algunas obras muy puntuales y que el nuevo gobierno continuará ejecutando proyectos en beneficio del país.

De igual manera, indicó que en el encuentro se conversó sobre la necesidad y la posibilidad de que la administración de la presidente electa sea "un gobierno de conciliación, de una amplia base, que llegue a consensuar pareceres democráticos en el país.

"Yo creo que se inicia una nueva era, lo entiendo así, tengo fe en que eso se pueda producir, porque es la coyuntura más importante para mí históricamente, que nuestra presidenta tome el poder y le auguro muchos éxitos en su gobierno", expresó.

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