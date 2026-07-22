Presidente Balcázar recibe cartas credenciales de embajadora de San Marino

Andina/Prensa Presidencia

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, recibió las cartas credenciales de la nueva embajadora de la República de San Marino.

Esta información fue dada a conocer a través de una publicación en la

cuenta oficial de la Presidencia de la República en la plataforma X.

Dicha ceremonia protocolarse realizó en Palacio de Gobierno, contando con la participación del

canciller Carlos Pareja.

"Este acto fortalece los vínculos de amistad y cooperación entre ambas naciones, reafirmando el compromiso del Perú con el diálogo, la colaboración y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales", precisa la publicación.

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