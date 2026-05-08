Presidente Balcázar recibe condecoración de Universidad Nacional de Trujillo

Andina/Prensa Presidencia

Lima 8 May. (ANDINA) -

El presidente José María Balcázar fue condecorado hoy con la distinción honorífica de primer grado "Libertador Simón Bolívar" por parte de la Universidad Nacional de Trujillo, en reconocimiento a su trayectoria profesional y servicio a la nación.

El mandatario expresó su agradecimiento por dicho reconocimiento al resaltar que lo recibe con honor, y ratificó su compromiso de trabajo en favor de la educación pública a nivel nacional.

La condecoración tuvo lugar con ocasión del 202.° aniversario de fundación de la mencionada casa superior de estudios.

En otro momento, eljefe de Estado reiteró que el Ejecutivo está afinando el crédito suplementario para el proyecto Chavimochic, atender los pedidos de la región La Libertad y dar continuidad a proyectos paralizados.

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De igual forma, destacó que el laboratorio de criminalística que hoy posee Trujilloimplicará mayor seguridad para dicha ciudad y todo el norte del país.

Durante su permanencia en laUniversidad Nacional de Trujillo,el presidente recorrió su histórico paraninfo y apreció el legado del poeta César Vallejo, a través de sus manuscritos originales y tesis académicas.

A su salida de la ceremonia, en declaraciones a la prensa, el jefe de Estado expresó su esperanza de que Trujillo siga adelante y la seguridad impere en esta ciudad.

En ese sentido, destacó que el Gobierno cumplió con enviar 500 policías a la región para reforzar la lucha contra delincuencia.

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