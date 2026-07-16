Presidente Balcázar recibe a mandataria electa Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

Perú.- Presidente Balcázar le augura una buena administración a gestión de Keiko Fujimori - Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, recibe a la mandataria electa, Keiko Fujimori, en la sede de Palacio de Gobierno

El presidente Balcazar recibió a Fujimori Higuchi en la Puerta del Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

Como se recuerda,el pasado 9 de julio,el jefe de Estado llegó hasta el local partidario de Fuerza Popular en San Isidro para invitar formalmente a la presidenta electa, a sostener una reunión en Palacio de Gobierno a fin de intercambiar ideas para la buena marcha del país.

Tras el encuentro,el mandatario reiteró sus felicitaciones a Fujimori Higuchipor su triunfo en las elecciones presidenciales 2026.

Precisamente ayer, el Jurado Nacional de Elecciones entregó las credenciales como presidenta de la república electa para el periodo 2026-2031 a Keiko Fujimori.

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