Presidente Balcázar recibe medalla institucional y es distinguido como miembro del CEHMP

Andina/Difusión

Lima 20 May. (ANDINA) -

El presidente de la república José María Balcázar participó en la ceremonia de Asamblea de Número e Incorporación de miembros del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú (CEHMP), donde recibió la medalla institucional y la distinción como miembro de honor.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de la Presidencia con la preservación, investigación y difusión de nuestra historia militar, así como con el legado de quienes sirvieron al país con honor y vocación patriótica.

El Centro de Estudios Histórico Militares del Perú (CEHMP) fue fundado en Lima el 6 de diciembre de 1944 y declarado Institución Nacional por Decreto Ley Nº 11216 del 2 de diciembre de 1949.

Es la más alta entidad encargada de investigar, estudiar y difundir la Historia General y Militar del Perú.

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