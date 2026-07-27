Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

En una de sus primeras actividades tras arribar esta mañana a nuestro país, el Rey de España, Felipe VI, es recibido en Palacio de Gobierno por el presidente de la república, José María Balcázar.

El monarca español llegó esta tarde a la sede del Ejecutivo, donde fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja.

Felipe VI arribó esta mañana a nuestra ciudad capital con la finalidad de participar en la transmisión de mando presidencial que se desarrollará mañana 28 de julio. A su llegado también fue recibido por el titular de la Cancillería.

(Noticia en desarrollo)

(FIN) HTC/FHG