Presidente Balcázar recibió doctorado honoris causa de universidad Daniel Alcides Carrión

Andina/Prensa Presidencia

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar Zelada, recibió el grado de doctor honoris causa de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.

Se trata de la máxima distinción académica otorgada por esta casa superior de estudios, en reconocimiento a su trayectoria académica, jurídica y de servicio a la nación, informó Presidencia de la República en sus redes sociales.

"Durante la ceremonia de investidura se realizó la imposición de la medalla Carrión y la entrega del diploma correspondiente, destacando su aporte al fortalecimiento de las instituciones democráticas y al desarrollo del país", informa.

A la ceremonia asistió el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, autoridades universitarias e invitados especiales.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });