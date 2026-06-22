Presidente Balcázar recibió a representantes de pueblos indígenas en Palacio

Andina/Difusión

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

El presidente José María Balcázar recibió en Palacio de Gobierno a representantes de la Organización Nacional de la Justicia Especial de los Pueblos Indígenas, Nativos y Campesinos (Onajepinc), con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado en beneficio de sus comunidades.

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Según informó Presidencia de la República a través de sus redes oficiales, la reunión formó parte de las acciones orientadas a promover espacios de coordinación entre el Ejecutivo y las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, nativos y campesinos.

De acuerdo con lo compartido, durante el encuentro, el jefe de Estado "reafirmó el compromiso del Gobierno de impulsar el diálogo, la concertación y la búsqueda de consensos para atender demandas históricas" de estos sectores.

Asimismo, se destacó la importancia de "avanzar en soluciones que contribuyan al desarrollo, la inclusión y el bienestar de los pueblos indígenas, nativos y campesinos del país".(FIN) ETA/FHG