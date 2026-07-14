Andina/Presidente Balcázar: Fortalecimos La

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, afirmó hoy que su Gobierno fortaleció la respuesta del Estado frente a la criminalidad mediante una estrategia integral que combina acciones operativas, prevención del delito, intervención territorial y coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad ciudadana.

“La delincuencia organizada, así como las economías ilegales que afectan diversas regiones del país, exigen respuestas firmes, oportunas y coordinadas”, sostuvo el mandatario durante la apertura de la III Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC 2026.

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Explicó que estas medidas se complementan con intervenciones focalizadas, el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía Nacional, la recuperación de espacios públicos y una mayor articulación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades.

Asimismo, el presidente Balcázar destacó el fortalecimiento de las juntas vecinales y la promoción de acciones preventivas dirigidas especialmente a niños, adolescentes y jóvenes, con el propósito de reducir los factores de riesgo vinculados a la violencia y la delincuencia.

“La seguridad no se construye únicamente con más recursos o mayor presencia policial; se construye también con oportunidades, inclusión, educación, cultura y deporte”, enfatizó.

Plan de seguridad ciudadana

Durante su intervención, el mandatario recordó que, al inicio de su gestión, se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, instrumento que orienta la actuación articulada del Estado para recuperar el principio de autoridad y proteger la tranquilidad de la ciudadanía.

El plan se sustenta en cuatro pilares: la prevención multisectorial del delito; el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación criminal; el control efectivo del territorio y las fronteras frente a las economías ilegales; y el fortalecimiento de los sistemas de justicia y penitenciario.

El jefe de Estado remarcó que la seguridad ciudadana requiere la participación conjunta de todos los niveles de gobierno, del sistema de administración de justicia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la ciudadanía organizada.

“Ante estos desafíos, el Estado no puede actuar de manera aislada. La seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida”, expresó

(FIN) NDP/HTC/FHG