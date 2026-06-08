Presidente Balcázar se reúne con congresistas para impulsar el desarrollo en regiones

Andina/Prensa Presidencia

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la República, José María Balcázar, se reunió en Palacio de Gobierno con congresistas de diversas bancadas para coordinar proyectos de inversión orientados al desarrollo de las regiones en sectores como agua y saneamiento, educación y salud.

En el encuentro

participaron los legisladores Guido Bellido, Juan Burgos, Edgar Tello, Francis Paredes, Ariana Orué, Heidy Juárez, Judith Laura Rojas, José Arriola y Darwin Espinoza.

También estuvo presente el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, informó la Presidencia de la República, a través de sus redes sociales.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });