Presidente Balcázar se reunió con autoridades y representantes de Cajamarca

Andina/Prensa Presidencia

Lima 21 May. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, recibió en Palacio de Gobierno a autoridades y representantes de la sociedad civil de Cajamarca, con el objetivo de articular esfuerzos y priorizar proyectos urgentes en educación, transporte, agua y saneamiento.

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Según informó la Presidencia de la República, mediante su cuenta en la red social X, las obras destinadas a la región deben continuar y ejecutarse con eficiencia para atender las demandas de la población cajamarquina.

"Durante el encuentro, que contó con la participación de la congresista Silvia Monteza, el mandatario fue firme en señalar que las obras deben continuar y ejecutarse con eficiencia para saldar la deuda histórica que se tiene con la región", señala la publicación.

"¡El diálogo descentralizado no se detiene!", indicó la Presidencia de la República sobre este encuentro que se desarrolló en Palacio de Gobierno.

(FIN) JAM