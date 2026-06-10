Presidente Balcázar se reunió con Conferencia Episcopal por visita de papa León XIV

Andina/Prensa Presidencia

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, sostuvo un encuentro de coordinación con representantes de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), con la finalidad de coordinar su próximo viaje a la Santa Sede y la visita que realizará el papa León XIV en noviembre próximo.

"Durante la reunión,se dialogó sobre los temas clave que abordará el mandatario en su audiencia con el papa León XIV,orientados al bienestar social del país", informó Presidencia de la República en sus redes sociales.

Asimismo,se coordinaron las acciones conjuntas para la histórica visita que el sumo pontíficerealizará al Perú en noviembre de este año, un acontecimiento que traerá un mensaje de paz, unión y esperanza para todas las familias peruanas.

Conferencia Episcopal

En tanto, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) informó que el encuentro estuvo encabezado por monseñor Carlos García, presidente de esta institución y obispo de Lurín, quien recibió al mandatario en representación de la Iglesia Católica en el Perú.

Indican que, durante la reunión, se dialogó sobre el significado que tendrá la presencia del santo padre para los peruanos y la importancia de promover esfuerzos conjuntos a favor de la unidad, la esperanza y el bien común.

Asimismo, se abordó el papel que desempeña la Iglesia peruana a través de su labor pastoral, educativa y social al servicio de las comunidades más vulnerables.

"La reunión se realizó también en el contexto del próximo viaje oficial que el presidente Balcázar realizará a Roma el 18 de junio, en el marco de las relaciones entre el Estado peruano y la Santa Sede, así como de los preparativos vinculados a la vista apostólica", precisa la CEP.

Acompañaron al presidente de la república el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo.

Por parte de la Conferencia Episcopal Peruana participaron monseñor Jorge Izaguirre, obispo de Chosica y primer vicepresidente de la CEP; monseñor Luis Barrera, obispo del Callao y segundo vicepresidente; monseñor Marco Cortez, obispo de Tacna y Moquegua; monseñor Francisco Lalupú, obispo auxiliar de Trujillo y presidente del Consejo de Asuntos Económicos de la CEP; y monseñor Guillermo Inca, secretario general a.i. de la CEP.

(FIN) NDP/JCC/FHG