Andina/Prensa Presidencia

Lima 7 May. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, se reunió con la congresista Heidy Juárez y representantes de la Fundación Pérez & Koskowska para impulsar iniciativas de cooperación en salud, educación y atención consular para peruanos en Italia.

Durante la reunión se presentó el proyecto “Primeros Auxilios en Pista”, además del acompañamiento técnico de la Universidad de Parma a las universidades de Paita y Talara.

El encuentro se desarrolló en Palacio de Gobierno.

La Fundación P&K Pérez-Koskowska se fundó el 4 de noviembre de 2021 con el objetivo de perpetuar la memoria y el espíritu altruista de Manuel Pérez Efraín, médico de origen peruano cuya formación profesional se desarrolló en Italia.

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