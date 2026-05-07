Andina/Prensa Presidencia
Lima 7 May. (ANDINA) -
El presidente de la república, José María Balcázar, se reunió con la congresista Heidy Juárez y representantes de la Fundación Pérez & Koskowska para impulsar iniciativas de cooperación en salud, educación y atención consular para peruanos en Italia.
Durante la reunión se presentó el proyecto “Primeros Auxilios en Pista”, además del acompañamiento técnico de la Universidad de Parma a las universidades de Paita y Talara.
El encuentro se desarrolló en Palacio de Gobierno.
La Fundación P&K Pérez-Koskowska se fundó el 4 de noviembre de 2021 con el objetivo de perpetuar la memoria y el espíritu altruista de Manuel Pérez Efraín, médico de origen peruano cuya formación profesional se desarrolló en Italia.
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