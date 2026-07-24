Presidente Balcázar señala que se destrabó obras que impulsarán el desarrollo del sur

Andina/Prensa Presidencia

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, afirmó hoy que su gobierno destrabó importantes proyectos de infraestructura vial, saneamiento y salud en el sur del país, con el propósito de atender las demandas de la población y promover el desarrollo de Arequipa, Puno y Cusco.

“Sin el sur no se puede gobernar. He conversado de esto con la presidenta electa y le he dicho que tiene que continuar haciendo obras por Arequipa, Puno y Cusco”, expresó.

El jefe de Estado brindó estas declaraciones durante la ceremonia de anuncio del convenio para ejecutar el tercer componente de la vía regional Arequipa–La Joya, una obra estratégica que fortalecerá la conectividad, facilitará el transporte de personas y mercancías, y consolidará uno de los corredores logísticos más importantes de la macrorregión sur.

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"Hoy damos un paso fundamental con el anuncio del tercer componente de la vía Arequipa–La Joya. Esta obra permitirá contar con una carretera moderna y preparada para responder al crecimiento de una región tan dinámica como Arequipa”, sostuvo.

El tercer componente comprende la construcción de una autopista de doble calzada y 20.5 kilómetros de longitud, con dos carriles por cada sentido de circulación, señalización, medidas de seguridad vial, 23 alcantarillas y tres muros de contención.

La intervención será ejecutada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con una inversión de S/ 408,766,344 y su puesta en marcha beneficiará a más de 1.2 millones de habitantes, y contribuirá a reducir los tiempos de viaje, elevar la competitividad y dinamizar las actividades productivas, comerciales y de servicios.

El proyecto integral de la vía Arequipa–La Joya contempla también un puente con sus respectivos accesos, túneles mellizos, un intercambio vial, vías conectoras y otras obras complementarias. La inversión total prevista supera los S/ 799 millones.

Trabajo articulado

En ese contexto, el mandatario destacó el trabajo articulado entre el Ejecutivo, el Gobierno Regional de Arequipa y el sector privado para reactivar la iniciativa, y asegurar la continuidad de una infraestructura largamente esperada por la población.

“Cuando hay voluntad, gerencia y una relación franca con el capital privado, se logran estas cosas. Las Obras por Impuestos han dado muy buenos resultados y tenemos que seguir apostando por este mecanismo”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que, pese a encontrarse próximo a culminar su mandato, continuará promoviendo las inversiones requeridas por las regiones hasta el último día de su gestión.

“Estamos a las puertas de entregar el gobierno a la presidenta electa, pero hasta el 28 de julio seguiremos impulsando las obras que la población está reclamando”, finalizó

(FIN) NDP/HTC/CVC