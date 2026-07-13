Presidente Balcázar señala que su gobierno se caracteriza por su impulso a la educación

Perú.- Presidente Balcázar destaca impulso a la educación dado por su gobierno - Andina/Captura Tv

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, destacó que su gobierno se caracteriza por un impulso extraordinario a la educación y destacó que se trata de la más importante inversión para el futuro.

Así lo señaló en su discurso durante la ceremonia de entrega de555 tabletsa la Institución Educativa de Señoritas Arequipa, realizada esta mañana en la mencionada región.

En la actividad participaron el presidente del Consejo de Ministros,Luis Arroyo; el viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Gerber Pérez, entre otras autoridades.

Remarcó que, gracias a las tablets que han venido entregando en diversas partes del país, los estudiantes podrán tener acceso a información y herramientas para su aprendizaje.

El jefe de Estado sostuvo que, durante su mandato, se han creado diferentesuniversidades públicas"a lo largo y ancho del país".Añadió que se necesitan más casas de estudios superiores con educación gratuitas y de calidad.

"Yo pienso que nuestro Gobierno se está caracterizando por eso, y se va a distinguir de los demás porque estamos dando un impulso extraordinario a la educación",señaló.

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"No me cansaré de seguir apoyando a la educación, y para eso cuento también con un Consejo de Ministros que nos apoya en todo ese tipo de empresa. Ahí no perdemos, es una magnífica inversión la que se hace y la que se tiene que hacer en el futuro, tener más acceso más poyo del Gobierno para que la educación pública sea de calidad", expresó el jefe de Estado en otro momento.

Supervisó construcción de hospital

El presidente Balcázar añadió que el otro aspecto priorizado por el gobierno de transición que lidera es el de la salud y mencionó que hoy acudió a supervisar el avance de la construcción del Hospital Maritza Campos Díaz, que servirá a las regiones de Arequipa, Cusco y Puno.

"Este moderno establecimiento beneficiará a miles de familias de Arequipa y de la provincia de Caylloma, al ofrecer una mayor capacidad resolutiva y reducir la necesidad de traslados a otros hospitales, acercando una atención más oportuna y eficiente para la población",informó sobre esta obra la

Presidencia de la República.